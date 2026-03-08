3月8日にオープンハウスアリーナ太田で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第24節が行われ、群馬クレインサンダーズが京都ハンナリーズと対戦した。 初戦は後半にわずか21得点しか奪えず、逆転負けを喫した群馬だったが、第2戦では最大34点差をつける試合運びを見せ、92－68で快勝した。 群馬はトレイ・ジョーンズが26得点4スティール、ケリー・ブラ