きょう3月8日は、国際女性デーです。女性が活躍できる職場づくりなどについて考えるフォーラムが岡山市北区で開かれました。 【写真を見る】女性が活躍できる職場づくりを考える「WePROフォーラム」選ばれる街の実現を目指して【岡山】 フォーラムは、岡山県内の企業の女性管理職らで作る団体「WePRO」が開いたものです。プログラムのひとつ・トークセッションのテーマは、「理想の職場」