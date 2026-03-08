寒河江市できょう、江戸時代から続く伝統行事、「病（やんまい）送り」が行われ、住民が無病息災や家内安全を願いました。 【写真を見る】寒河江市で無病息災などを願う伝統の「病（やんまい）送り」が行われる 「病（やんまい）送り」とは、寒河江市幸生地区に江戸時代から伝わる伝統行事で、紙に描かれた鬼の絵や、だんごなどが刺さっただんご木を集めて川に流すことで、地区の外へと災いを追い出します。 疫病や伝染病が一度