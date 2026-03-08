南九州に春の訪れを告げる伝統行事「初午祭」が８日、霧島市の鹿児島神宮で行われました。霧島市の鹿児島神宮で行われたのは約470年前に始まったとされる、「初午祭」です。五穀豊穣や家内安全などを祈願する伝統行事で、花や鈴などで飾られた「鈴かけ馬」が三味線や太鼓の音色に合わせて足踏みをします。室町時代、鹿児島神宮の改築工事を監督した島津 貴久公が、夢に現れた馬頭観音を祀ったのが祭りの由来と言われています。