タレントの山田邦子（65）が8日放送のフジテレビ「なりゆき街道旅」（日曜正午）にゲスト出演。お笑い芸人となった当時の家族の反応について語った。山田はテレビに出始めたのは20歳ぐらいと振られ、「短大の頃からもうテレビ出ちゃってて」と振り返った。短大卒業後は建設会社に就職予定だったが「スカウトされちゃったの途中で」と卒業と同時に本格デビューを果たしたという。家族の反応を問われると「怒っちゃって」と言