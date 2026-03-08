◇オープン戦広島1―8中日（2026年3月8日マツダ）広島の2年目・佐々木泰が2安打。オープン戦6試合で3度目のマルチ安打をマークした。初回2死二塁で左前打。6回には先頭で中前打を放ち、後続の攻撃でチーム唯一の得点をマークした。2月には侍ジャパンにサポートメンバーとして参加。同27日の中日との壮行試合では本塁打を放つなどアピールした。さらなる飛躍を目指す24年ドラフト1位は「内容がいい打席もあるが、まだ