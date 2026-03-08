大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の第18節が7日（土）と8日（日）に行われた。 前節を終え、23勝11敗で4位のPFUブルーキャッツ石川かほくは、30勝4敗で首位を走るNECレッドロケッツ川崎をホームに迎えた。GAME1はフルセットの末、PFUが勝利。GAME2はセットカウント3-1でNEC川崎に軍配が上がった。PFUは今節の結果を受け、5位に転落している。 ©SV.LEAGUE クインシー