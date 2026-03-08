「12式地対艦誘導弾能力向上型」の地上からの発射試験＝2024年10月、東京都の伊豆諸島・新島（防衛装備庁提供）陸上自衛隊は、敵領域の基地などを攻撃する「反撃能力」（敵基地攻撃能力）に位置付ける長射程ミサイルの発射機などを、初めての配備先となる熊本市の健軍駐屯地に8日深夜にも搬入する。関係者によると、月内に配備を完了する。武力攻撃を受けた場合のみ、必要最小限度の防衛力を行使する「専守防衛」を掲げてきた戦