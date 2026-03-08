◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC日本ーオーストラリア（8日、東京ドーム）WBCでの試合前練習で恒例になったと言える、大谷翔平選手の打撃練習“見学会”。オーストラリアの面々も大谷選手が5階席に何球ものボールをたたき込むのを見ながら、「すごい」「ヤバイ」という声を漏らしていました。今回が初出場となるミッチェル・エドワーズ選手は「信じられん」とため息を漏らすように一言。母が日本人のジョ