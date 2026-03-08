Photo:中川真知子 そろそろ春ですね。新しいPCやガジェットも続々発表されたりと、物欲を刺激されている方も多いはず。そんな「まだ舞える！」と手持ちのPCを使い続ける方を応援したい……！ 今回は、手持ちのノートPCをもっと快適に使うためのプラスワンアイテムを3つ集めました。どこでも快適PCワーク Photo:中川真知子