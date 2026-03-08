任期満了に伴う石川県知事選挙は、きょう、投票が行われています。推定投票率は、4年前の前回を下回って推移しています。また金沢市では、市長選挙なども行われています。能登半島地震や奥能登豪雨発生後、初めて行われる知事選挙で、復興をはじめ、県政のけん引役を決める選挙には、現職と新人合わせて3人が立候補しています。投票は、けさ7時から始まり、午後6時の推定投票率は、21.53％と、4年前の前回を9.31ポイント下回ってい