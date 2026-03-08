2006＆2009年大会で連続MVP…通算6勝は歴代最多■日本 ー 豪州（8日・東京ドーム）日米で活躍した松坂大輔氏が8日、東京ドームで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の日本-オーストラリア戦で始球式に登場した。豪華スターの登場に、東京ドームは大歓声が湧き起こった。松坂氏は2009年侍ジャパンの復刻ユニホームを着用して姿を見せた。現役時代を彷彿とさせるワインドアップから、横浜高の後輩にあたる藤平尚