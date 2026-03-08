春の装いをアップデートするアイテムを、気負わず賢く選びたい。そんな40・50代に注目してほしいのが【しまむら】の大人向けライン【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リン アンド レッド）】。しまむら価格でありながら、素材感やシルエットで高見えも狙えるラインナップです。今回は、上下しまむらで完成する「春コーデ」とともに、おすすめの「高見えアイテム」を紹介します。