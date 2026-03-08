1次ラウンド・プールCワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は8日、東京ドームで1次ラウンド・プールCの日本代表「侍ジャパン」と豪州が対戦。この試合に天皇、皇后両陛下と長女の愛子さまが午後6時半過ぎに来場され、場内で紹介された。両陛下のWBC観戦は3度目、野球国際試合の「天覧試合」は1966年11月6日の全日本―ドジャース戦（後楽園）以来、60年ぶり。試合開始30分ほど前、貴賓席・バルコニー席にお出ましになった