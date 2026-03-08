俳優のキリアン・マーフィー（49）は、自分のことを「ごくごく平凡な人間」だと思っているという。ハリウッドでの名声にはまるで関心がなく、レッドカーペットに立ったり、自分自身についてインタビューに答えたりするのは「本当に苦手」なのだそうだ。 【写真】オスカーを手にスピーチ「得意分野ではない」顔だった 英タイムズ紙に「有名人であることは、私の得意分野ではない」と語