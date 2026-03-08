百年構想リーグは第5節を終えた明治安田J2・J3百年構想リーグ第5節が終了し、3月8日時点の最新順位表が公開された。テゲバジャーロ宮崎が40クラブのなかで唯一の5連勝となった。WEST-Aでは、徳島ヴォルティスがツエーゲン金沢金沢に4-0で大勝し、勝ち点12で1位となっている。高知ユナイテッドSCはアルビレックス新潟と2-2（PK4-3）で引き分け、徳島と同じく勝ち点12の2位につけた。WEST-Bでは、宮崎がギラヴァンツ北九州に3-