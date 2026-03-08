日本テレビ系「真相報道バンキシャ！」（日曜・午後６時）が４月にリニューアル、新キャスターとして石川みなみアナウンサーが加入することが８日、発表された。「３日後の真相」をコンセプトに、「大切なニュースを分かりやすく伝え、考える“きっかけ”を視聴者の皆さまに示す」という番組のスタイルはそのままに、石川アナの加入でパワーアップを図る。石川アナは２９日の放送回から新キャスターとして加わる。また番組のロ