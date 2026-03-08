日本テレビの報道番組『真相報道バンキシャ！』（毎週日曜よる6時）が、この春にリニューアル。新たに石川みなみアナウンサーが新キャスターとして加入します。番組では『3日後の真相』をコンセプトに、『大切なニュースを分かりやすく伝え、考える“きっかけ”を視聴者の皆さまに示す』という番組のスタイルはそのままに、さらに石川アナの加入でパワーアップを図ります。石川アナは、3月29日の放送回から新キャスターとして加わ