俳優の池内万作が、仲野太賀主演のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』に出演することが発表された。池内は越前の戦国大名・朝倉氏の一門である武将、朝倉景鏡を演じる。池内の大河ドラマ出演は『利家とまつ〜加賀百万石物語〜』（2002年）、『龍馬伝』（2010年）、『青天を衝け』（2021年）、『どうする家康』（2023年）に続く出演となる。【写真】新キャスト7人を紹介！長宗我部元親の姿も…同作は、天下人・豊臣秀吉の弟である豊臣