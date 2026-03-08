鈴木亮平、戸田恵梨香出演のＴＢＳドラマ「リブート」の公式ＳＮＳに８日、第７話の放送を前に「本日３月８日は…玉名幸則役＃青木伸輔さんのお誕生日ですおめでとうございます」と投稿された。不気味なサングラスの男…ドラマ序盤に合六亘（北村有起哉）の恐怖の食事会で、カウンターテーブルの右端に座り、恐ろしい粛清が行われる中、なにもしゃべらずに食事をしていた。公式ＨＰの人物相関図にも登場しておらず、第２話