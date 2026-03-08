日本テレビは8日、同局系「真相報道バンキシャ！」（日曜後6・00）が4月にリニューアルを行い、新キャスターとして同局の石川みなみアナウンサー（29）が加入すると発表した。29日の放送から番組に登場する。「大切なニュースを分かりやすく伝え、考える“きっかけ”を視聴者の皆さまに示す」という番組のスタイルはそのままに、新メンバーの加入で一層のパワーアップを図る。また番組のロゴやキャラクターも一新。ロゴはア