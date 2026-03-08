日本テレビ・石川みなみアナウンサーが、同局系報道番組『真相報道バンキシャ！』（毎週日曜後6：00）に新キャスターとして加入することが8日、発表された。3月29日の放送回から出演する。【写真】バン犬の新アシスタント「猫」同番組は「3日後の真相」をコンセプトに、「大切なニュースを分かりやすく伝え、考える“きっかけ”を視聴者の皆さまに示す」という番組のスタイルはそのままにパワーアップを図る。また、番組の