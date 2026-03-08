徳島市内の飲食店で3月3日に調理された弁当を食べた25人が嘔吐下痢などの症状を訴えていることがわかりました。県は食中毒と断定しこの飲食店を6日間の営業停止処分としました。食中毒があったのは徳島市住吉の飲食店「話寿し」です。県安全衛生課によりますと「話寿し」で3月3日に調理された「にぎり寿司弁当」と「ちらし寿司弁当」を食べた4つのグループあわせて45人のうち4日から5日にかけて25人に嘔吐・下痢などの食中毒