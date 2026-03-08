カタール航空は、カタールの領空閉鎖に伴い、定期便の運休を継続している。現地時間3月9日には、アムステルダム、ベルリン、フランクフルト、ロンドン/ヒースロー、チューリッヒ、マスカットからドーハ行きの救援便を運航する。ドーハが最終目的地の人のみ利用できる。同3月8日には、ドーハからアムステルダム、ベルリン、フランクフルト、ロンドン/ヒースロー、チューリッヒへ救援便を運航し、家族連れや高齢者、緊急の医療や医療