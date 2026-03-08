◆オープン戦楽天０―０ＤｅＮＡ（８日・静岡）楽天の新外国人右腕、ホセ・ウレーニャ投手（前エンゼルス）が、５回３安打無失点の好投で開幕ローテ入りに“当確”ランプを灯した。同じＤｅＮＡを相手にリリーフ登板した２月２２日以来の実戦は「最初に速い球を見せて、その後は遅い球を中心に」の投球プラン。最速１５６キロの力強い速球に加え、２回無死一、二塁では京田をチェンジアップで二ゴロ併殺に仕留めるなど、メジ