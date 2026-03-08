天皇、皇后両陛下と長女・愛子さまが８日、東京ドームでワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）１次ラウンドの日本・オーストラリア戦を観戦された。貴賓席に到着されたご一家のお姿が大型画面に映し出されると、拍手と歓声が上がった。前回大会で指揮を執り、日本を優勝に導いた栗山英樹さんが説明役を務めた。陛下は皇太子時代、２００６年の第１回ＷＢＣの韓国戦、０９年の第２回大会の中国戦にいずれもご夫妻で訪