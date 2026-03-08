◇ＪＡＢＡ東京大会▽パナソニック６―３茨城日産（８日・等々力）今季限りでの休部が決まっている社会人野球のパナソニックが、茨城日産を相手に今季初の公式戦を迎え、６―３で勝利した。大商大から加わったルーキー左腕・福島孔聖（２２）が先発し、６回を４安打１失点と好投。「１年目がラストシーズンというのは、誰も経験できないこと。今までとは全く違う気合を入れて臨みました」と笑顔を見せた。切れのある１４０