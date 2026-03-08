◇第80回JABA東京スポニチ大会・予選リーグDブロックパナソニック（1勝）6―3茨城日産（1敗）（2026年3月8日等々力）今季限りで休部するパナソニックが逆転勝ちで、今季の公式戦初戦を飾った。先発した新人左腕の福島孔聖投手（22）が6回4安打1失点と好投。1メートル69と小柄ながら最速149キロを誇る直球を軸に、毎回の8三振を奪った。「常に三振を狙うのが自分のピッチング。その結果、内野ゴロだったり、フライにな