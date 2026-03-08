◆オープン戦阪神２―３巨人（８日・甲子園）巨人が開幕戦の相手、阪神との接戦を制した。６番・捕手で先発出場した岸田行倫捕手は２打席連続安打を放ち２打数２安打で途中交代した。オープン戦はこれで８打数５安打、打率６割２分５厘。今季から新主将に就任し、巨人では阿部監督の現役時代以来となる捕手の主将となり、チームを引っ張っている。