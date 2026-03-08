最終ラウンド、通算7アンダーで5位となった竹田麗央＝ブルーベイGC（ゲッティ＝共同）【三亜共同】米女子ゴルフのブルーベイLPGAは8日、中国・海南省（海南島）三亜市近郊のブルーベイGC（パー72）で最終ラウンドが行われ、日本勢は昨年覇者の竹田麗央が3バーディー、2ボギー、1ダブルボギーの73で回り、通算7アンダーの281で5位となったのが最高だった。李美香（韓国）が通算11アンダーで9年ぶりの通算3勝目を挙げ、賞金39万