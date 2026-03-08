任期満了に伴う合志市の市長選挙は現職の荒木義行氏が無投票で5回目の当選を決めました。 【写真を見る】合志市長選荒木義行氏(67)が5選初当選の後はすべて無投票熊本 今日（3月8日）告示された合志市長選挙は、無所属で現職の荒木義行さん（67）の他に立候補の届け出がなく、無投票で5期目の当選が決まりました。 2010年に現職を破り初当選した後は、いずれも無投票での当選です。 5選を果たした 荒木義行氏「解決をし