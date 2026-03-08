静岡マラソン2026が8日、静岡市役所静岡庁舎前からJR清水駅東口までの陸連公認コースで行われ、村上直弥（青学大3年）が2時間12分44秒で優勝した。初マラソンで、2位の及川瑠音（24＝NDソフト）に5分以上の差をつける堂々の走り。フィニッシュ時も余裕すら見せ、「厳しいレースが待っていると思ってたんですが、途中、思ったよりも余裕があったので、行こうと押し切った結果、優勝が取れてうれしいです」と白い歯をこぼした。