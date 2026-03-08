■全国の9日（月）の天気冬型の気圧配置は緩みますが、寒気が居座るでしょう。また、日本海西部に低気圧が発生し、夜にかけて北陸付近に近づきそうです。日本海側は雲が多く、北海道では雪が降るでしょう。東北も雪が降りやすく、夜は北陸から九州北部も、雨や雪の降る所がありそうです。雷を伴う所もあるでしょう。太平洋側は、晴れて空気の乾燥した状態が続きそうです。ただ、関東では雲が広がりやすく、夜はにわか雨やにわか雪