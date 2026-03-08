◆オープン戦阪神２―３巨人（８日・甲子園）巨人が開幕戦の相手、阪神との接戦を制した。３番・遊撃の泉口友汰内野手は初回に右翼へ三塁打を放つと、１点を追う５回１死満塁から逆転の中前２点適時打。８回には三塁強襲の内野安打を放ち３安打と固め打ちした。オープン戦は１３打数７安打、打率５割３分８厘、得点圏打率６割と好調だ。昨年はセ・リーグ２位の打率３割１厘で遊撃のベストナインとゴールデン・グラブ賞に