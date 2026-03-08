WBC韓国戦で、大谷翔平選手（31）のホームランなどで逆転勝利を収めた侍ジャパン。8日夜のオーストラリア戦へ最新情報です。8日午後3時ごろ、球場入りしたのはオーストラリア戦での3試合連続ホームランが期待される大谷選手。7日の韓国戦、1点ビハインドの日本は3回。大谷選手の豪快なホームランで同点になりました。同点ホームランを放った大谷翔平選手：先制されて「ヤバイヤバイ」という“急ぎがちなリズム”があると思うので、