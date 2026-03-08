ラッパー兼歌手パク・ジェボムが、16年ぶりにボーイズグループ2PMを脱退した際の心境を明かしたことで、過去の事件が再び注目されている。脱退後に明かした立場からディス曲疑惑まで、過去が掘り起こされている。去る3月5日、YouTubeチャンネル「eyesmag」には、「パク・ジェボムの人生を変えた曲」というタイトルの動画が公開された。【写真】パク・ジェボム、不適切ソング熱唱で炎上今回のインタビューでパク・ジェボムは、2PMを