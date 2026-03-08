DeNAの牧秀悟内野手（27）が7日に放送されたテレビ東京「スポーツリアライブ〜SPORTSReal＆Live〜」（月〜木曜後11・55、金曜後11・58、土曜後10・30、日曜後10・54）にVTR出演。3年前の反省を踏まえて決めていることを明かした。現在開催されている第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に招集されている牧。侍ジャパンが世界一を奪回した3年前に続いて2大会連続でWBCメンバー入りを果たしたが、今大会前に侍ジ