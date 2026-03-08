季節の変わり目や寒暖差、乾燥などによって、肌がゆらぎやすくなると感じたことはありませんか？乾燥性敏感肌を考えたスキンケアブランド「キュレル」から、環境変化による肌荒れを予防する新しい美容液『キュレル 潤浸保湿 角層深部バリア美容液【医薬部外品】』が2026年3月7日（土）に登場します。角層深部までバリアを整える独自技術で、外部刺激から肌を守りながら潤いをキープ。毎日のスキンケアに取り入れたい新作美容