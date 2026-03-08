俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は8日に第9話「竹中半兵衛という男」が放送される。先週は今作のオリジナルキャラクターとして“豊臣ファミリー”で大きな光を放っていた直（白石聖）の“悲劇”が描かれた。1週間が経過しても、小一郎（仲野太賀）の絶望の叫びが耳から離れない。第8話は「墨俣（すのまた）一夜城」。小一郎らは墨俣へ出陣。だが信長（小栗旬）の真の狙いは墨俣