「大相撲春場所・初日」（８日、エディオンアリーナ大阪）場所前に師匠の伊勢ケ浜親方（３４）＝元横綱照ノ富士＝から暴行を受けたことで渦中にある西前頭７枚目の伯乃富士（伊勢ケ浜）は欧勝馬（鳴戸）にはたき込みで敗れた。物言いがついたが、軍配通りとなって黒星。先場所痛めた左足を気にするしぐさも見せた。取組後は場所前の騒動について「ご迷惑、ご心配をおかけして申し訳ない気持ちです」と神妙な面持ちで謝罪した