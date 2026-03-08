あすは日本海側は雲が広がりやすく、午後は雪や雨の範囲が広がるでしょう。夜は山陰から北陸にかけて雷を伴う所もありそうです。天気の急変にお気をつけください。太平洋側は晴れ間の出る所が多くなりますが、夜は関東や四国の一部で、雨や雪の降る所がある見込みです。朝の気温は、けさより低い所が多くなりそうです。名古屋で2℃、岡山で0℃など、東日本や西日本を中心にこの時季としても低く、冷え込むでしょう。日中は西日本や