TBS日曜劇場「リブート」公式インスタグラムが3月8日までに更新されました。同局の「水曜日のダウンタウン」の番組内企画「名探偵津田」シリーズ出演で話題になった芸人・みなみかわさんのゲスト出演が発表され、ネット上で話題となっています。【写真】闇バイトAを演じるみなみかわさん。悪そう…公式インスタグラムは「第8話ゲスト解禁」として、15日放送回のゲスト情報を公開。女性弁護士役のタレントのトラウデン直美さんとと