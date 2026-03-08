第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議は北京時間3月8日午前10時に「中国外交政策と対外関係」について記者会見を行い、王毅中共中央政治局委員（外交部部長）が国内外の記者からの質問に答えた。その中で王氏は中米関係について、「中国と米国は互いを変えることはできないが、相手国との関わり方を変えることはできる。相互尊重の態度を堅持し、平和共存の一線を守り、協力・ウィンウィンの未来を目指すべきだ」と指摘。「