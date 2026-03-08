西武は若手の菅井が4回無安打無失点パ・リーグ球団主催のオープン戦は8日に4試合が行われた。西武はヤクルトに2-4で敗れた。先発・菅井信也投手は4回無安打1四球3奪三振無失点の好投を見せるも、救援陣が4失点。打線は6回裏に山村崇嘉内野手、8回裏に村田怜音内野手の適時打で2点を挙げたが、反撃及ばなかった。9回表に糸川亮太投手が1イニング3奪三振と好救援を披露している。ソフトバンクは、1-0でオリックスに勝利。先発の