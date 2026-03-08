天皇陛下が豪州戦を観戦■日本 ー 豪州（8日・東京ドーム）天皇陛下が8日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドで野球日本代表「侍ジャパン」の豪州戦観戦のため、東京ドームを訪れた。この日、ビジョンで紹介されると、球場から拍手が沸き起こった。プレーボールの約30分前に場内アナウンスがあり、天皇皇后両陛下と内親王殿下の愛子さまが来場された。隣には前大会で侍ジャパンの指揮を執った栗山英樹氏