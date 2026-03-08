WBCのオーストラリア戦を前に両軍の30人ロースターの年俸を比較野球日本代表「侍ジャパン」は8日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドでオーストラリア代表と対戦する。両チームの選手が受け取る年俸総額の圧倒的な格差について、オーストラリアの記者が注目。200倍を超える資金力の違いに「この大会は最高だ」と驚きの声を上げている。豪州野球連盟「Baseball Australia」のエリック・バルナー記者は7日