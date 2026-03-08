テレビアニメ『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』の世界観を楽しめるテーマカフェが、3月12日（木）から東京・押上にある「BOX cafe＆space 東京ソラマチ店」で、4月23日（木）から大阪・梅田にある「BOX cafe＆space KITTE OSAKA 2号店」で期間限定で開催される。【写真】再現度高いハロやコンチのパフェも！カフェメニューなど詳細■選択ルートによって変わるメニュー今回開催される「機動戦士Gundam GQuuuuuuX Cafe −each choi