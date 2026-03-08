被災地で心のケアを行う医療チーム「ＤＰＡＴ」の活動を中学生が学びました。 中学生たちが挑戦したのは、病院を被災地に想定した体験型のプログラムです。被災地で心のケアを行う、災害派遣精神医療チームＤＰＡＴの活動を体験しながら学ぶイベントで、前橋城南病院の協力を得て赤城病院が２０２３年から開いているものです。 ８日には、前橋市を中心に１３人の中学生が参加しました。生徒たちは精神科を専門とする