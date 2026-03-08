九州大の一般選抜前期日程の合格発表が8日、福岡市西区の同大伊都キャンパスであった。2072人が難関を突破し、構内に歓喜の声が響いた。午前11時に合格者の受験番号が掲示されると、固(かた)唾(ず)をのんで待ち構えていた受験生や家族から「やった、あった」「よっしゃ！」と声が上がった。同大のアメリカンフットボール部やヨット部なども祝福に駆け付け、合格者を胴上げした。農学部に合格した城南高（同市）の豊田真生さ