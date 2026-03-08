現地３月７日に開催されたメジャーリーグサッカー（MLS）の第３節で、アルゼンチン代表リオネル・メッシを擁するインテル・マイアミは黒川圭介が所属するDCユナイテッドと敵地で対戦。２−１で勝利した。前節、２ゴールの活躍を見せたメッシは、黒川が先発したDCユナイテッド相手にも圧巻のゴールを決める。１−０で迎えた27分、味方のスルーパスに抜け出すと、相手GK意表を突く華麗ループシュートでネットを揺らしてみせた。&